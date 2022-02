2 vợ chồng bị hàng xóm bắn ở Thái Nguyên: Người vợ hiện ra sao?

Như đưa tin trước đó, chiều 15/2, một lãnh đạo VKSND huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) xác nhận với Người Lao Động, cơ quan này đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong xảy ra tại địa bàn.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn T. (51 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Đ. (51 tuổi, vợ ông T.), cùng trú xóm Tân Tiến. Nghi phạm nổ súng bắn 2 vợ chồng ông T. là ông Lê Văn Hữu (41 tuổi, trú xóm Tân Tiến).

Người nhà và hàng xóm không khỏi hoảng loạn sau khi chứng kiến vụ nổ súng. Nguồn Pháp luật & Bạn đọc

Liên quan sự việc này, ghi nhận của Doanh nghiệp & Tiếp thị, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì hung thủ trong vụ án đã tử vong.

Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có người liên quan đến vụ án hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tình trạng sức khỏe của bà Đ.