2 vợ chồng bị hàng xóm bắn: Mẹ nghi phạm kể lại giây phút con tự sát

Liên quan đến vụ việc vợ chồng ở Thái Nguyên bị hàng xóm bắn, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì hung thủ trong vụ án đã tử vong.



Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có người liên quan đến vụ án hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.



Nạn nhân trong vụ án mạng là ông Lê Văn T. (51 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Đ. (51 tuổi, vợ ông T.), cùng trú xóm Tân Tiến. Nghi phạm nổ súng bắn vợ chồng ông T. là Lê Văn Hữu (41 tuổi, trú xóm Tân Tiến).