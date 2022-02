2 vợ chồng bị hàng xóm bắn: Ám ảnh clip khoảnh khắc hung thủ nổ súng

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vợ chồng ông T. bị bắn khiến nhiều người ám ảnh. Đoạn clip này được trích xuất từ camera an ninh của gia đình nạn nhân.

Người nhà và hàng xóm không khỏi hoảng loạn sau khi chứng kiến vụ nổ súng. Nguồn Pháp luật & Bạn đọc

Theo nội dung đoạn video được trích xuất, có thể thấy ông T. đang xây bức tường của gia đình, trong sân người con trai đang trộn vôi vữa. Bất ngờ một tiếng súng vang lên khiến ông gục ngay tại chỗ.