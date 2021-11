2 trẻ tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 không liên quan đến vaccine

Yêu cầu hàng đầu trong tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em là đảm bảo an toàn tiêm chủng. Các cơ sở y tế được hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo quy định của Bộ Y tế. Các tiêu chuẩn khám sàng lọc được xây dựng cô đọng, cập nhật các tiêu chuẩn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em của quốc tế, với yêu cầu đảm bảo an toàn là hàng đầu, trên cơ sở mở rộng chỉ định tiêm chủng tối đa, tạo cơ hội thuận tiện nhất cho mọi trẻ em Việt Nam đều được tiếp cận với vaccine phòng COVID-19.

Yêu cầu hàng đầu là an toàn tiêm chủng

Điểm nổi bật trong việc khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVD-19 cho trẻ em là huy động sự song hành của hệ thống bệnh viện và hệ thống dự phòng, đảm bảo mỗi trẻ được tiêm vaccine được quản lý, theo dõi trong điều kiện an toàn nhất.

Những trẻ có bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính, có tình trạng dị ứng nặng hoặc phát hiện được tình trạng sức khoẻ bất thường khi đến tiêm tại các điểm tiêm ở cộng đồng sẽ được tư vấn, hướng dẫn đến khám sàng lọc để tiêm chủng và theo dõi tại các điểm tiêm chủng tại bệnh viện.

Các khuyến cáo về các phản ứng sau tiêm chủng rất cần được quan tâm trong quá trình tiêm chủng, các tình huống có thể xảy ra sau tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ em theo các mức độ khác nhau, cách xử trí, theo dõi, điều trị phù hợp nhằm đảm bảo an toàn nhất cho trẻ sau tiêm mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine.

Các biến chứng tim mạch ở trẻ sau tiêm một số loại vaccine phòng COVID-19 được phân tích kỹ lưỡng để các cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng trên toàn quốc hiểu rõ, theo dõi, phát hiện được các biến chứng nếu có, áp dụng các biện pháp xử trí theo từng cấp độ, giúp đảm bảo am toàn cho trẻ sau tiêm. Các bệnh viện trên toàn quốc sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện trong hệ thống cũng như các điểm tiêm chủng ở cộng đồng, góp phần đảm bảo an toàn chung cho cả chiến dịch.

Bộ Y tế, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia kêu gọi và mong muốn nhận được sự ủng hộ, tin tưởng và chủ động tham gia của các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ, phối hợp cùng ngành y tế, nhà trường để con em mình có cơ hội được tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, đủ liều. Mỗi trẻ em 12- 17 tuổi được tiêm chủng vaccine COVID-19 an toàn, đủ liều sẽ góp phần tạo miễn dịch cộng đồng vững mạnh, cùng với cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện bình thường mới.