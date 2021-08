2 tổ phòng chống dịch ở Vũng Tàu tranh cãi, đòi kiểm tra lẫn nhau

Ngày 29/8 vừa qua, trên Facebook cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cuộc tranh cãi giữa 2 nhóm người về việc kiểm tra chấp hành biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16.



Ghi nhận của Dân Trí, 2 nhóm tranh cãi gồm tổ công tác phòng chống dịch của UBND phường 4 (TP Vũng Tàu) và tổ công tác phòng chống dịch của Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).



Theo hình ảnh ghi lại, người phụ nữ áo hồng liên tục tranh cãi, chỉ đạo cấp dưới kiểm tra giấy tờ của nhóm người mang sắc phục công an và yêu cầu lập biên bản với lý do những người này đi làm việc nhưng mang theo “giấy đi đường” không đúng quy định.

Đoạn clip được đăng tải trên MXH