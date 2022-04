2 tình cũ phản ứng trái ngược khi hay tin Britney Spears mang thai

Thậm chí trong video âm nhạc của bản hit Cry Me A River, anh sử dụng hình ảnh giống Britney. Vì lý do này, nữ ca sĩ Baby One More Time đã hứng chịu nhiều chỉ trích.

Mãi đến tháng 2 vừa rồi, Justin bất ngờ gửi lời xin lỗi công khai đến Britney sau 20 năm chia tay. Anh nhận là người “thất bại” vì đổ lỗi cho cô về việc họ chia tay và sử dụng “nỗi đau” để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của mình.

Đến cuối tháng 3, Britney bất ngờ “đăng đàn” chỉ trích một người yêu cũ lợi dụng tên tuổi cô để quảng bá cho album ca nhạc đầu tay, còn bôi nhọ danh dự của cô. Dù không chỉ đích danh, dân mạng dễ dàng đoán ra người mà Britney công kích là Justin Timberlake.



Justin và Britney thuở còn mặn nồng.