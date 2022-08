2 thói quen xấu vào buổi tối có thể dẫn đến ung thư hoặc đột tử

Từ năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã liệt kê thức khuya là "yếu tố có thể gây ung thư". Thức khuya trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng miễn dịch và thậm chí gây ung thư, với phụ nữ là ung thư vú và với nam gới là ung thư tuyến tiền liệt.

Thức khuya trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng miễn dịch và thậm chí gây ung thư. Website của bệnh viện Johns Hopkins Medicine (Mỹ) giải thích điều này là do sự gián đoạn thời gian sinh học trong cơ thể. Thời gian sinh học có nhiệm vụ điều khiển các hoạt động, trong đó có cả giấc ngủ. Nếu bị cưỡng lại, nó có thể dẫn đến các rối loạn trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư vú, ruột kết, buồng trứng và tuyến tiền liệt. Ngoài ra, thức khuya cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nên nhớ rằng ban đêm hệ thần kinh giao cảm của con người sẽ nghỉ ngơi, vì ban ngày nó đã hoạt động rất mạnh để giúp con người làm việc và sinh hoạt. Nhưng những người thức khuya thì thần kinh giao cảm vẫn phải hoạt động mạnh. Như vậy, ngày hôm sau chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, sa sút tinh thần, đầu óc căng thẳng, trí nhớ kém, khó tập trung tư tưởng, phản ứng chậm, hay quên, chóng mặt, nhức đầu… Lâu ngày sẽ dẫn đến bị bệnh suy nhược thần kinh. - Dẫn đến đột tử Thức khuya và làm việc quá giờ có thể dẫn đến kiệt sức, lúc này có thể gây tăng huyết áp, hình thành cục huyết khối. Huyết khối ở mạch máu não hay cơ tim sẽ gây ra những cơn đột quỵ rất đáng sợ. 2. Tắm đêm Bàn về thói quen tắm đêm, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết: Tắm đêm là một thói quen cực kỳ nguy hiểm, bởi ban đêm thuộc về âm, nhiệt độ lúc này giảm xuống thấp nhất trong ngày nên có thể tổn hại cho sức khỏe. Đặc biệt, tắm đêm khiến con người dễ trúng gió, nhiễm bệnh, dễ đau đầu, đột quỵ.

Theo các bác sĩ, nhiệt độ ban đêm thường hạ thấp cùng với nhiệt độ nước tắm không phù hợp khiến cơ thể phải tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch để giữ nhiệt hoặc thoát nhiệt. Mạch máu não bị co lại quá đột ngột có thể gây đột quỵ do nhồi máu não, có thể gây ra nhồi máu cơ tim cấp dẫn tới đột qụy.