2 tháng đầu năm 2023: sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ lực giảm

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 02/2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước do số ngày làm việc nhiều hơn và người lao động đã quay trở lại làm việc trong doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm trước sản xuất công nghiệp tháng 02/2023 tăng 3,6%.

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 7%; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6%.