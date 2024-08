2 sĩ quan cận vệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ai?

Đầu năm 2014, do có sự thay đổi về công tác tổ chức cán bộ, Đại tá Nguyễn Kim Ninh - cán bộ Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước - được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giao nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại tá Ninh (rìa phải) và Đại tá Hoàn (bên trái ảnh, phía sau Tổng Bí thư) bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 năm 2023 (Ảnh: BTL Cảnh vệ)

Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện nhiệm vụ sĩ quan tiếp cận tăng cường, Đại tá Nguyễn Kim Ninh nhận được sự tin tưởng và là một trong hai cận vệ trung thành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2014 đến nay.

Nhận nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ở tuổi 70, Đại tá Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Đại tá Hoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Tổng Bí thư trong các chuyến công tác tại địa phương và nước ngoài, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và chỉ huy Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tuyệt đối ko để xảy ra sơ suất, sai sót, đe dọa đến sự an toàn cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại tá Ninh (ở giữa) bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 9, tháng 5/2024 (Ảnh: TTXVN).

Một điều khá đặc biệt, anh trai của Đại tá Ninh là anh Nguyễn Kim Phú và chị dâu là Vũ Ngọc Giáng Hương công tác tại Cục Quản trị T78 cũng nhiều lần vinh dự được phục vụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam.

10 năm - thời gian không phải là dài đối với cuộc đời một con người, nhưng, được trực tiếp bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đại tá Nguyên Kim Ninh là quãng thời gian vô cùng trân quý.

Vị sĩ quan cảnh vệ luôn cảm thấy vinh dự được bảo vệ một con người ở đỉnh cao vinh quang nhưng vô cùng giản dị, mộc mạc, thân tình.