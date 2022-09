2 sản phẩm liên tiếp bị chỉ trích, Chi Pu đang chệch hướng?

Các ca khúc lúc ấy như Mời Anh Vào Team Em, Đoá Hoa Hồng, Talk To Me, Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi,... dẫu gây tranh cãi lớn về giọng hát nhưng vẫn có không ít ý kiến đánh giá khách quan, đánh giá cao mặt âm nhạc, hòa âm phối khí và hình ảnh.

Có thể kể đến MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP bị "tuýt còi", tiêu hủy và nộp phạt hay gần đây nhất là MV Ngôi Sao Cô Đơn của Jack nhận về "bão" chỉ trích, cả 2 sản phẩm đều đến từ 2 cái tên rất lớn của làng nhạc nhưng đều mang thông điệp không mấy tích cực.

Thậm chí một rapper nổi tiếng "lành" như Đen Vâu cũng bị không ít khán giả lên án việc cổ vũ tính vũ phu trong ca khúc Đi Trong Mùa Hè.

Chính vì thế, có vẻ như khán giả cũng từ chối "tiếp nhận" một MV với nội dung cổ súy việc lạm dụng chốn công sở hay "tình dục hoá" phụ nữ mà Chi Pu thể hiện.

Sau gần 3 năm, dư luận đã có cái nhìn rất khác về trường hợp của Chi Pu: không còn sự hiếu kì, đổ xô để xem một sản phẩm với loạt chi tiết gây sốc nữa, mà một bộ phận rất đông đã chọn cách quay lưng.

Có thể thấy rõ một sự mệt mỏi, chán chường và không còn muốn quan tâm đến Chi Pu đến từ một bộ phận lớn khán giả. Và những con số đã nói lên điều đó.

Còn 3 MV sắp ra mắt, Chi Pu sẽ xử lý thế nào đây?

Vấn đề ở đây là, "ván đã đóng thuyền", chuỗi sản phẩm comeback của Chi Pu đều đã được ghi hình hoàn tất và chỉ chờ đúng thời gian như công bố để lên sóng: 8/8 (Black Hickey), 9/9 (Sashimi), 10/10, 11/11 và 12/12.

Đã đi được 2/5 sản phẩm nhưng công chúng vẫn chưa thấy được một điểm sáng tích cực để tiếp tục đặt niềm tin (dù nhỏ nhoi) vào Chi Pu.

Nếu 3 sản phẩm còn lại ra mắt trong năm 2022 tiếp tục đi theo motif phản cảm về mặt hình ảnh, trôi tuột về mặt âm nhạc như 2 sản phẩm đầu tiên, thì Chi Pu và ekip chắc chắn phải rất cân nhắc ở việc đổi kế hoạch.

Tuy nhiên, nếu như Chi Pu còn có thể được khán giả "quay xe" sau loạt ồn ào khi ra mắt MV Anh Ơi Ở Lại thuyết phục từ hình ảnh đến âm nhạc thì với lần này, biết đâu sẽ có bất ngờ trong chặng đường sắp đến? Vẫn còn 3 sản phẩm, liệu Chi Pu và ekip có thể "trở mình"?



Một "phép màu" như Anh Ơi Ở Lại là một điều cần thiết lúc này.

Theo Phụ Nữ Việt Nam