2 nhóm hỗn chiến, thực khách bị đánh đa chấn thương

Ngày 6/4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Hữu Nghị (21 tuổi), Đỗ Văn Thắng (26 tuổi, cùng quê Kiên Giang), Nguyễn Vũ Phương (22 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Hồng Sơn (23 tuổi) và Lê Văn Nhí (25 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Dân Trí, đêm 5/4, anh Hứa Thanh Hiền cùng vợ đi ăn tại quán nhậu ở khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Tại đây, hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát, đánh nhau.