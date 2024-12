2 người nước ngoài tử vong trong biệt thự ở Hội An

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 người nước ngoài tử vong tại một biệt thự du lịch ở Hội An. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 ngày 26/12, nhân viên làm việc tại 1 biệt thự du lịch ở xã Cẩm Thanh (TP Hội An, Quảng Nam) bất ngờ phát hiện nữ du khách O.A.E. (34 tuổi, quốc tịch Anh) tử vong tại phòng số 101 và ông E.O.N. (36 tuổi, quốc tịch Nam Phi) tử vong tại phòng số 201. Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y tử thi. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Thành Anh Qua khám nghiệm, ban đầu lực lượng chức năng xác định trên 2 thi thể không có sự dấu vết xây xát hay tác động ngoại lực. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một số vỏ chai rượu đã qua sử dụng. Được biết, các nạn nhân đã đăng ký tạm trú dài hạn tại biệt thự du lịch này từ ngày 4/7/2024 đến nay.