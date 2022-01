2 nàng hậu Thùy Tiên và Hương Giang 'đọ giọng' bất phân thắng bại

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau rần rần đoạn clip ghi lại màn "đọ giọng" với Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh giữa Thùy Tiên và Hương Giang.

Có thể thấy, Hương Giang đã có phần thể hiện ca khúc này khá tốt và đầy cảm xúc. Cũng đúng bởi đây là hit của cô nàng mà!