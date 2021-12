2 nạn nhân tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ đều là người quen của chủ cơ sở

Bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sở Y tế cho biết, cơ sở spa có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, ngành nghề dịch vụ săn sóc da do bà Diệp Yến Linh làm chủ.

Bà Linh có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh ngoại khoa do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp năm 2019, chứng chỉ đào tạo liên tục do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cấp về ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu, kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da, chứng chỉ đào tạo do Trường Đại học Y Dược TP.HCM cấp do hoàn thành khóa học định hướng chuyên khoa da liễu.