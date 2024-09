2 nạn nhân trong vụ lũ quét ở Lào Cai vẫn nguy kịch

2 nạn nhân trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai chưa có chuyển biến. Bệnh nhân V, nạn nhân trong vụ lũ quét ở Lào Cai đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thanh Tâm Nạn nhân H.T.N, 11 tuổi, dân tộc Tày hiện điều trị tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) hiện vẫn phải thở máy, tiên lượng nặng. Bệnh nhi bị viêm phổi, hội chứng vùi lấp, đa chấn thương phức tạp và có cả tình trạng sặc nước. Các điều dưỡng đã thực hiện bơm rửa dạ dày cho bệnh nhi, có rất nhiều bùn đất. Hiện tình trạng sức khoẻ bệnh nhi rất nặng nên chưa tiên lượng được. Trong vụ lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ, 4 người trong gia đình bệnh nhi gồm bà ngoại, mợ và hai con của cậu đã tử vong. Bố mẹ bệnh nhi làm thợ xây ở Hà Nội, anh trai của bệnh nhi đi học nên thoát nạn. Một nạn nhân khác là H.V.V, 31 tuổi, dân tộc Tày hiện tình trạng vẫn rất nặng. Bệnh nhân chưa có chuyển biến gì hơn so với thời điểm nhập viện. Hút dịch phế quản đã hết sỏi, bùn đất, tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang phải hồi sức tích cực do chấn thương quá nặng do lũ quét gây ra. Hiện nay, người bệnh đang được an thần, giãn cơ, ECMO hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, lọc máu liên tục phối hợp lọc máu hấp phụ, kháng sinh phổ rộng tối ưu, nội soi bơm rửa phế quản, truyền các chế phẩm máu... nhưng tình trạng hiện nay còn suy đa tạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo các đơn vị trong bệnh viện tập trung tất cả các nguồn lực con người, trang thiết bị vật tư và thuốc men tốt nhất để cấp cứu nạn nhân. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn toàn viện gồm các chuyên gia đầu ngành về Hồi sức cấp cứu, Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa, Huyết học, Truyền nhiễm, Dinh dưỡng... để cứu chữa người bệnh. Cơn lũ quét sáng 10.9 xảy ra ở thôn Làng Nủ đã vùi lấp mọi thứ. Cả thôn làng 37 ngôi nhà sàn bên cánh đồng trước đây, nay chỉ còn một bãi bùn đất. Ngày 10.9, Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên đã tiếp nhận 18 bệnh nhân từ vụ lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ. Trong số đó, 2 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, còn lại nhiều người bị gãy xương, chấn thương nội tạng và tổn thương da nghiêm trọng. Đáng lo ngại, phần lớn bệnh nhân đều rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý do thiên tai. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng tiếp nhận nam bệnh nhân trẻ của vụ lở núi ở Lào Cai trong tình trạng đa chấn thương. Nam bệnh nhân trú tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bị sạt lở đất cuốn trôi theo lũ được đưa vào Bệnh viện Bảo Yên cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng đa chấn thương: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng kín, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch khoeo trái, gãy phức tạp 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng cử các bộ, nhân viên y tế tới hỗ trợ các cơ sở y tế ở tỉnh Lào Cai. Các bác sĩ đã tới Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng mỗi đơn vị 300 triệu đồng nhằm giúp cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường hiệu quả công tác cấp cứu tại cả 2 bệnh viện. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trực tiếp tham gia hội chẩn, thăm khám và động viên người bệnh tại cả 2 bệnh viện.