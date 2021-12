2 năm sau ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki bị bắt gặp hò hẹn

Hai nghệ sĩ tương tác thân thiết tại lễ trao giải Rồng Xanh 2021, tháng 11/2021.

Jeon Yeo Bin, bạn gái màn ảnh của Song Joong Ki, sinh năm 1989 từng theo học ngành Giải trí Phát thanh tại Đại học Nữ sinh Dongduk, Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2015.

Nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như The treacherous, After my death, Save me. Nhưng phải tới năm 2021, cô mới gây chú ý khi trở thành người tình màn ảnh của Song Joong Ki trong Vincenzo.