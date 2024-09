2 nam ca sĩ lọt top 5 'Anh trai say hi': Đẹp, tài năng và 'làm nhạc là có hit'

Isaac quan điểm, các ý kiến trái chiều, tranh cãi về kết quả là điều bình thường trong các chương trình thực tế. Anh nhấn mạnh rằng "chín người mười ý", không phải ai cũng hài lòng với mình. Kết thúc đêm chung kết 2 và trao giải của Anh trai say hi, Isaac và Quang Hùng MasterD lọt top 10 và góp mặt trong nhóm nhạc toàn năng (Anh trai “best 5”) cùng Hieuthuhai, Rhyder, Đức Phúc. Chia sẻ với báo chí, Isaac bất ngờ, hạnh phúc khi có mặt trong nhóm nhạc toàn năng của Anh trai say hi và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu quý, bình chọn cho mình. Xác định tham gia chương trình là để "chơi", nam ca sĩ đón nhận kết quả chung cuộc với tâm thế thoải mái, thản nhiên nhất. Anh chưa từng dự đoán hay đặt kỳ vọng về vị trí sẽ đạt được, mà trân trọng việc lọt vào chung kết cũng như khoảng thời gian đồng hành cùng 30 "anh trai".

Tại Anh trai say hi, dù sở hữu ngoại hình, giọng hát và vũ đạo tốt, Isaac bị đánh giá là nhạt nhòa khi mang phong cách an toàn, thậm chí vướng ồn ào vì phát ngôn không tinh tế, gây mất lòng đàn em Hurrykng ở một vòng chọn đội. Dù làm tốt vai trò trưởng nhóm, Isaac vẫn bị cho là không giúp tiết mục của đội tạo bứt phá. Song, anh vẫn được đánh giá cao khi có đủ yếu tố mà một nhóm nhạc cần, luôn hết mình hỗ trợ đồng đội. Từ đầu chương trình, nam ca sĩ đã sụt hơn 5kg vì cường độ tập luyện cao. Quang Hùng MasterD cũng bất ngờ, vui mừng với kết quả đạt được và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến người hâm mộ. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân ít nói và "hài nhạt" nên không nghĩ sẽ được nhiều bình chọn từ khán giả. Được góp mặt trong Anh trai "best 5" giúp anh thoả ước mơ được ra mắt trong một nhóm nhạc. Nam ca sĩ sẽ nghiêm túc trau dồi khả năng vũ đạo để không bị chênh lệch với đồng đội. Khi được hỏi về sự chênh lệch chiều cao trong nhóm, Quang Hùng MasterD hài hước mong các thành viên không mang giày đế cao, còn anh sẽ mang giày độn để tạo sự đồng đều.

Quang Hùng MasterD. Ảnh: FBNV Các cái tên trong nhóm nhạc toàn năng của Anh trai say hi như Isaac, Hieuthuhai, Rhyder nằm trong dự đoán của Quang Hùng MasterD. Song, về vị trí quán quân, nam ca sĩ cho rằng top 16 đều rất giỏi và mỗi người đều là quán quân trong lòng khán giả. Giọng ca Thuỷ triều hứa hẹn sẽ mang tới những màu sắc âm nhạc mới, ví von album tiếp theo của mình như "7 sắc cầu vồng". Sau chương trình, nam ca sĩ vẫn sẽ gặp các đồng đội mỗi ngày và cố gắng thực hiện các sản phẩm chung.

Quang Hùng MasterD ngày càng được chú ý tại "Anh trai say hi" nhờ tư duy âm nhạc độc đáo. Ảnh: BTC Quang Hùng MasterD áp lực khi được nhận xét "cứ làm nhạc là có hit". Anh từng không nghĩ sẽ có nhiều khán giả yêu quý sản phẩm của mình, chỉ cảm thấy tự tin hơn khi được ê-kíp và các "anh trai" như Negav động viên. Từng buồn vì biệt danh "con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế" vì có lượng fan Thái Lan đông đảo, nam ca sĩ rất biết ơn khi đã được khán giả Việt đón nhận nhiều hơn qua chương trình. Anh tự nhắn nhủ bản thân đừng quá tự tin, mà ý thức mình còn nhiều khuyết điểm để cố gắng khắc phục, ngày càng hoàn thiện. Quang Hùng MasterD được cho là ẩn số thú vị tại Anh trai say hi khi sở hữu khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, tư duy và chất giọng độc đáo. Từ thứ hạng thấp ban đầu, anh liên tục vươn lên vị trí cao trong bảng xếp hạng cá nhân, thậm chí lọt top 4 người có điểm cao nhất ở livestage 4, từ đó trở thành đội trưởng vòng chung kết. Nam ca sĩ góp công lớn trong Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất (The best hit) - Catch me if you can. Theo VietNamnet