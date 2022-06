2 Miss Universe ngơ ngác khi nghe Hương Ly ứng xử tiếng Anh

Biểu cảm ngơ ngác của Harnaaz Sandhu. Có vẻ cô không nghe được Hương Ly nói gì.

Clip: Phản ứng Miss Universe khi nghe Hương Ly nói tiếng Anh.

Tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hương Ly có phần thi ứng xử top 5 không suôn sẻ, đặc biệt là phần trả lời bằng tiếng Anh.

Trước câu hỏi của giám khảo Võ Hoàng Yến: "Nhiều quốc gia trên thế giới đang đối diện với cơ cấu dân số già và mức sinh thấp, lấy cớ này để phản đối hôn nhân đồng giới. Em ủng hộ hay phản đối quan điểm này?", Hương Ly đã chọn trả lời song ngữ.

Cô nêu quan điểm của bản thân: "Việc một người yêu một người, điều đó quan trọng hơn việc cơ cấu dân số nước đó già hay trẻ, yêu thì cứ yêu thôi.