2 màn 'quay cóp', hát nhìn bàn tay của Thu Minh và Khánh Thy

Ngay sau đó, nhiều người so sánh Khánh Thy với Thu Minh khi nữ ca sĩ đình đám này cũng từng chép lời bài hát vào tay, và "quay cóp" ca khúc One Night Only. May mắn hơn Khánh Thy, không có nhiều người phát hiện ra điều này khi Thu Minh trình diễn tại đêm chung kết Vietnam Got Talent 2013.

Your browser does not support the video tag.