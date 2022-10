2 lý do khiến bạn khó loại bỏ mỡ nội tạng, tăng nguy cơ bị bệnh về tim gan, tiểu đường, ung thư

Theo Trista Best, chuyên gia về dinh dưỡng, sức khỏe môi trường tại Balance One có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong Y tế công cộng, "một lý do khiến bạn có thể gặp khó khăn trong việc giảm mỡ nội tạng là tình trạng kháng insulin không được chẩn đoán. Khi nói đến kháng insulin, thực phẩm chúng ta ăn có thể đóng một vai trò vừa giúp vừa cản trở quá trình này. Khi bạn đang chuẩn bị bữa ăn của mình, có một số nhóm thực phẩm có thể làm tăng tình trạng kháng insulin.

Để cải thiện tình trạng này, các loại rau không chứa tinh bột nên chiếm ít nhất một nửa khẩu phần ăn của bạn, bao gồm rau lá xanh, măng tây, ớt, súp lơ, cà rốt và bông cải xanh... Bạn nên lựa chọn trái cây thay vì món tráng miệng chứa nhiều đường. Bạn cũng nên tập trung vào thực phẩm giàu chất xơ với lượng khoảng 50 gram mỗi ngày vì chất xơ giúp cân bằng glucose".

2. Nồng độ cortisol cao