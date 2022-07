2 loại quả nên ăn khi giảm cân

một giờ trước Tin pháp luật

Ngày 6/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Dinh (SN 1996) và Lê Quý Cường (SN 2003), cùng ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.