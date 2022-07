2 loại cà chua cần tránh xa

Cà chua rất giàu chất dinh dưỡng nên mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho con người.

Cà chua giúp cải thiện thị lực; khỏe dạ dày; ổn định huyết áp - đường huyết; đẹp dáng - sáng da; phòng tránh nhiễm trùng đường tiết niệu. Hơn thế nữa, Cà chua còn hỗ trợ hệ tiêu hóa - tuần hoàn - tiết niệu - miễn dịch; làm giảm các loại cholesterol có hại trong máu; hỗ trợ cân bằng dịch nội môi giúp tất cả quá trình chuyển hóa trong cơ thể hoạt động tốt nhất.

Có ba chất dinh dưỡng rất quan trọng trong cà chua:

Vitamin C: Chất chống oxy hóa

100g cà chua có thể cung cấp khoảng 40% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa tự nhiên ngăn ngừa các gốc tự do gây ung thư và làm tổn hại các hệ thống cơ thể.