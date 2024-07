2 lỗ hổng an toàn thông tin trong sản phẩm Microsoft đang bị hacker khai thác

Đáng chú ý, có 2 lỗ hổng an toàn thông tin hiện đang bị hacker khai thác trong thực tế, đó là lỗ hổng có mã CVE-2024-38080 tồn tại trong Windows Hyper-V cho phép đối tượng tấn công thực hiện leo thang đặc quyền; lỗ hổng CVE-2024-38112 trong Windows MSHTML Platform cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công giả mạo – Spoofing.

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin của đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng kể trên.

Trong trường hợp xác định bị ảnh hưởng, các đơn vị cần khẩn trương cập nhật bản vá để kịp thời tránh nguy cơ bị tấn công mạng từ khai thác các lỗ hổng an toàn thông tin.