2 lần đăng ảnh con gái lớn "gây bão" của Bình Minh: Một lần vì cô bé học trường cực đắt, một lần vì bé có tấm lòng quá đẹp!

Vợ chồng siêu mẫu Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ hiện là một trong những gia đình hạnh phúc của showbiz Việt. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi có 2 cô con gái tên An Nhiên (13 tuổi) và An Như (11 tuổi). Sở hữu gen siêu mẫu của bố nên cả hai có chiều cao vượt trội ngay từ khi còn nhỏ.

Được biết, An Nhiên cao tận 1m74, cao hơn cả mẹ và gần bằng bố. Còn em gái An Như cũng cao tới 1m57. Trên trang cá nhân, hai vợ chồng siêu mẫu Bình Minh nhiều lần chia sẻ ảnh con cái và nhận được sự quan tâm, yêu thích của cộng đồng mạng. Có thể thấy, hai bé càng lớn càng xinh xắn và ngoan ngoãn, hiểu chuyện.



Vợ chồng Bình Minh bên các con

Với An Nhiên, từng có 2 lần Bình Minh đăng ảnh con gái lớn khiến cư dân mạng phải xuýt xoa. Một lần, khi cựu siêu mẫu khoe ảnh chúc mừng sinh nhật con gái và có chia sẻ một tấm ảnh An Nhiên mặc đồng phục trường học. Dù đã tinh tế che đi logo của trường nhưng nhiều người vẫn tinh ý nhận ra, An Nhiên được bố mẹ cho theo học tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM. Theo thông tin từ website chính thức của nhà trường, học phí hệ quốc tế năm học 2023 - 2024 dao động từ 349 - 785 triệu đồng/năm học, tùy theo từng cấp học.