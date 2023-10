2 lần cậu nhóc Leon "loi choi", Hồ Ngọc Hà đều nhẹ nhàng nhắc con phép tắc ứng xử nơi cộng cộng như này

Chẳng hạn, trong chuyến đi Bà Nà Hills, Leon lần đầu được đi cáp treo nên rất háo hức. Cậu nhóc liên tục bảo mẹ "Đi cáp treo". Thấy vậy, Hồ Ngọc đã nhẹ nhàng bảo con "Ok, bình tĩnh, xếp hàng. Xếp hàng rồi mình đi nhé". Khi được mẹ nhắc phải xếp hàng, Leon đã ngoan ngoãn chờ cùng mẹ.

Hay một lần khác, Lisa và Leon cùng ra sân bay đón mẹ Hồ Ngọc Hà đi làm về. Như mọi khi, cậu nhóc Leon trông tràn đầy năng lượng và không ngừng nói líu lo. Khi được mẹ bế, Leon đã hỏi chuyện mẹ khá to. Ngay lập tức, Hồ Ngọc Hà đã nhắc con không được to tiếng ở nơi công cộng: "Nói nhỏ thôi, sao nói to thế?".



Hồ Ngọc Hà nhắc nhở khi con nói to ở nơi công cộng