2 học sinh bị lũ cuốn khi đi chơi Trung thu tại Ninh Thuận

Ba chị em đi chơi Trung thu không may bị lũ cuốn trôi khi qua đập tràn tại xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận). Hai người em tử vong, người chị được người dân cứu kịp thời. Ngày 18/9, ông Thái Quang Mận, Phó chủ tịch UBND xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận), thông báo đã tìm thấy thi thể hai học sinh tiểu học bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua bờ tràn suối tại thôn Lâm Quý. Trước đó, vào chiều 17/9, Trường Tiểu học Lâm Sơn B đã cho học sinh nghỉ học sớm do trời sắp mưa. Thời điểm này, hai chị em ruột M.N. (nữ, học lớp 5) và M.Nu. (nữ, học lớp 3) cùng em họ X.Y.P (nam, học lớp 1) đạp xe qua tràn của thôn Lâm Quý để đi chơi Tết Trung thu. Con suối nơi ba chị em gặp nạn tại Ninh Thuận (Ảnh: Người dân cung cấp). Lũ từ thượng nguồn đổ về, cuốn theo ba em học sinh. Em M.N. may mắn nắm vào bụi cây và được người dân kịp thời cứu vớt, nhưng hai em M.N. và X.Y.P. đã bị lũ cuốn trôi. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hô hoán ứng cứu và thông báo cho chính quyền địa phương. UBND xã Lâm Sơn và Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Cứu nạn, Cứu hộ của xã đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của huyện Ninh Sơn khẩn trương triển khai tìm kiếm. Việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do mưa to và lũ về nhanh. Đến hơn 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân, cách bờ tràn khoảng 2km. Sáng 18/9, đại diện UBND xã Lâm Sơn cùng các đoàn thể đã đến chia sẻ, động viên gia đình hai em học sinh; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn vận động quyên góp để giúp đỡ gia đình lo tang lễ cho các em.