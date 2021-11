2 girlgroup gen 3 hiện đang khiến Knet lo sợ về một kết cục tương tự GFRIEND và Lovelyz: Sắp đến thời hạn tái ký nhưng đã hơn 1 năm không comeback

Trong năm 2022, các nhóm nhạc debut vào năm 2015 sẽ bước vào thời hạn tái ký hợp đồng. Đây là năm ra đời của rất nhiều tên tuổi quen thuộc với các fan Kpop, từ đại diện của các công ty lớn như TWICE, iKON, DAY6,... cho đến các nhóm trực thuộc công ty vừa và nhỏ nhưng vẫn xây dựng được chỗ đứng cho riêng mình như trường hợp của Oh My Girl, MONSTA X,.... Và trong số này, có 2 girlgroup hiện đang khiến netizen Hàn lo lắng hơn cả khi nghĩ đến tương lai của họ trong 1 năm tới, đó chính là APRIL và DIA .

Trong suốt quá trình hoạt động tại Kpop, APRILvà DIA đều đã có những cơ hội ngàn vàng để bật lên những vị trí cao hơn so với chỗ đứng khiêm tốn hiện tại của họ. Với DIA, họ từng có ít nhất 2 cơ hội bật lên khi Jung Chaeyeon gây sốt tại "Produce 101" (sau đó debut với I.O.I) và khi điệu nhảy trái tim trong "Will You Go Out With Me?" trở thành xu hướng một thời. Với APRIL, thành công củaLee Naeuntrong các hoạt động cá nhân cũng như sự ra đời của nhiều bài hát được đánh giá cao về chất lượng âm nhạc đã giúp họ tiến từng bước chậm mà chắc trên con đường đến gần hơn với công chúng. Thế nhưng khi mà ai cũng tưởng rằng cả 2 nhóm sẽ sớm gặt hái được những thành công xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra thì những nước cờ sai của công ty quản lý cũng như những sự kiện bất ngờ ập đến đã đập tan tất cả những nỗ lực trước đó.

Khi DIAbắt đầu được chú ý với "On The Road" (lọt vào top 30 Melon), MBK đột ngột để nhóm chuyển sang một concept khác với "Mr. Potter". Sau một thời gian chật vật, khi mà cuối cùng DIA cũng lấy lại được chút danh tiếng với "Will You Go Out With Me?" thì MBK lại tiếp tục có một nước cờ "đi vào lòng đất" khi để 2 thành viên tham gia "The Unit", gây chia rẽ nội bộ fandom. Kể từ đó, có nhiều thành viên "mất tích" và đột ngột rời nhóm, để rồi lần trở lại gần nhất với chỉ 5 thành viên đã ghi nhận thành tích thấp kỷ lục so với các sản phẩm trước đó.

Trong trường hợp của APRIL, cho đến hết năm 2020, họ vẫn được đánh giá là có rất nhiều tiềm năng để phát triển lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, hình ảnh của họ đã hoàn toàn bị vấy bẩn sau khi scandal cô lập cựu thành viên Lee Hyunjoo nổ ra hồi đầu năm nay mà 4 thành viên Chaewon, Naeun, Yena và Jinsol được cho là cũng từng trực tiếp tham gia bắt nạt. Kể từ khi vụ việc chỉ mới nổ ra, cả DSP Media lẫn APRIL đều đã nhiều lần lên tiếng phản bác cáo buộc từ phía Hyunjoo. Thế nhưng cứ mỗi lần như vậy, cộng đồng mạng lại phát hiện thêm nhiều chi tiết bịa đặt, dối trá trong những bằng chứng mà phía APRIL đưa ra. Hậu quả là cho đến nay, dư luận Hàn Quốc vẫn chọn cách đứng về phía Hyunjoo và tiếp tục chỉ trích, tẩy chay APRIL nặng nề.