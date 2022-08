2 giờ ngày 23/8: MU – Liverpool: Kẻ khó gặp người khổ

Liverpool thắng kèo châu Á: Mặc dù Liverpool đang chơi tệ nhưng trận này nhà cái vẫn ra tỷ lệ họ chấp M.U tới 3/4 trái bóng. Đây là tỷ lệ rất sâu khi The Kop đá ở Old Trafford. Điều này cho thấy nhà cái đang đánh giá khả năng chiến thắng của Liverpool là rất lớn. Hãy đặt niềm tin vào kèo The Kop chấp ¾.

Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 16/20 trận gần nhất của M.U có tối thiểu 1 bàn hiệp 1. 15/20 trận gần nhất của Liverpool có kịch bản tương tự. Hàng thủ tồi tệ của M.U rất có thể sẽ khiến trận đấu có bàn ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, NHM nên đợi sau 15 phút đầu.

Đội hình dự kiến

MU: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia; Fernandes, Fred, Eriksen; Sancho, Ronaldo, Rashford.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Diaz.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1