Trang Eat this not that đưa ra 2 công thức nấu bữa sáng lành mạnh để giảm cân hiệu quả.

Bữa sáng lành mạnh để giảm cân hiệu quả. Đồ họa: Thanh Thanh Trứng nướng với nấm và cải bó xôiNguyên liệu:- 1 muỗng canh dầu ô liu- 1 củ hành tây nhỏ, cắt nhỏ - 2 chén nấm, cắt lát - 4 lát thịt xông khói, cắt nhỏ - 4 quả trứng - 200 gram cải bó xôi - Muối, tiêu, ớt, bơ Cách làm: - Làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C. - Đun nóng dầu trong chảo lớn đặt với lửa vừa. - Thêm hành tây và nấu khoảng 3 phút cho đến khi hành tây có màu trong suốt. - Thêm nấm vào và nấu khoảng 5 phút cho đến khi nấm có màu nâu nhạt. - Khuấy thịt xông khói, cải bó xôi và ớt rồi nấu trong vài phút cho đến khi rau nóng đều. - Nêm với muối và hạt tiêu. - Chia hỗn hợp rau vừa xào vào 4 bát đã được bôi một ít bơ để nướng - Đập trứng vào từng bát, tránh để lòng đỏ bị vỡ. - Đặt 4 bát vào khay nướng và nướng khoảng 10 phút và thưởng thức. Salad sắc màuNguyên liệu:- 450 gram măng tây, cắt nhỏ- 450 gram cà chua bi- 6 tép tỏi, cắt lát- 2 muỗng cà phê dầu ô liu- 2 lát bánh mì nguyên hạt, cắt thành khối nhỏ- 3 cốc cải xoăn cắt nhỏ- 3 cốc cải bó xôi- 1/2 cốc hạt diêm mạch, nấu chín- 4 cốc nước - 1 muỗng canh giấm - 8 quả trứng - Muối, tiêu đen Cách làm: - Làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C. - Đặt măng tây, cà chua và tỏi thành một lớp trên chảo nướng. Đổ 2 muỗng cà phê dầu lên trên bề mặt thực phẩm. - Nướng 10-12 phút hoặc cho đến khi măng tây mềm. Đặt bánh mì lên khay nướng và nướng trong 5 phút cho đến khi giòn. - Chia cải xoăn và cải bó xôi vào 4 bát phục vụ. Phủ hạt diêm mạch, rau và bánh mì nướng lên trên. - Ở 1 chảo lớn, thêm nước và giấm, sau đó đun sôi. Đập lần lượt 4 quả trứng vào nước sôi. Đun nhỏ lửa 3-5 phút. Lấy trứng ra khỏi nước và nêm muối, hạt tiêu. - Ăn trứng cùng salad.