2 cháu nội bị cha dượng bạo hành trong thời gian dài, ông bà cầu cứu cơ quan chức năng

Mẹ của bé tự nguyện

Tại cuộc họp, các bên gia đình đều thừa nhận rằng anh T. đã đánh 2 cháu H.A. và T.N. là quá dã man, không thể chấp nhận.

Trong cuộc họp này, bố mẹ anh T. cũng đã cam kết sẽ giáo dục lại anh T. để không còn tái diễn hành vi bạo lực nữa. Bố mẹ anh T. cùng chị N.A. cũng hứa sẽ bảo vệ 2 cháu. Tuy nhiên, hành vi bạo hành đối với 2 cháu vẫn diễn ra khiến vợ chồng bà Hồng bức xúc.

"Đến ngày 28/12/2020, vợ chồng tôi đến thăm 2 cháu thì lại phát hiện trên mạn sườn của cháu H.A. có nhiều vết thâm do bị đánh. Khi vợ chồng tôi hỏi thì cháu nói do lúc ăn cơm cháu không cầm bát lên ăn mà để bát trên bàn và dùng thìa xúc ăn nên đã bị anh T. đánh.

Ngày 9/4/2021, vợ chồng tôi đón các cháu về nhà mình chơi thì cháu T.N. kể đêm 8/4, cháu bị người tình của mẹ bóp cổ, tát vào má, đập đầu xuống sàn nhà và nhốt vào phòng tối làm cháu bị thương và hoảng sợ. Lúc đó, mẹ cháu cũng có mặt nhưng không ngăn cản được", bà Hồng nhắc lại.

Bé gái nghi bị chấn thương sọ não

Sau cuộc họp gia đình, vợ chồng bà Hồng đưa cháu T.N. lên trình báo toàn bộ sự việc với Công an phường Minh Khai. Đồng thời đưa cháu N. vào Bệnh viện Thanh Nhàn để khám. Kết quả thăm khám, cháu T.N. được chẩn đoán "theo dõi chấn thương sọ não".

Giấy ra viện của bệnh nhân

Để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho 2 con, chị N.A. đã tự nguyện bàn giao 2 con cho ông bà nội là ông Sáng - bà Hồng nuôi dưỡng.



Biên bản giao nhận việc chăm sóc thay thế 2 cháu H.A. và T.N. đã được lập tại UBND xã Hữu Hòa. Thời gian chăm sóc thay thế từ ngày 15/6/2021 cho đến khi 2 cháu trưởng thành.



Sau khi UBND xã Hữu Hòa ban hành quyết định chăm sóc 2 cháu H.A. và T.N., vợ chồng bà Hồng đã nhập khẩu cho 2 cháu về gia đình và xin chuyển trường học cho các cháu về Trường Tiểu học Hữu Hòa.



Theo bà Hồng, cuối tháng 2/2021, do tình hình dịch Covid-19, gia đình bà Hồng có người F0, chị N.A. nhận được thông tin nên đã đón cả 2 cháu sang nhà ông bà ngoại ở tạm.



"Tuy nhiên, sau khi hết thời gian cách ly (15 ngày), vợ chồng tôi sang đón các cháu thì chị N.A. không đồng ý. Thậm chí N.A. còn túm tóc tôi đè xuống bàn. Thấy hành vi của con dâu tôi hư láo, ông thông gia (bố chị N.A.) đã lập tức can ngăn", bà Hồng bức xúc.



Cũng theo bà Hồng, hiện tại cả hai cháu vẫn chưa được đi học, do mới đây mẹ của các bé xin nghỉ học, chứ không chuyển trường.



"Các cháu không được đến trường, tôi tìm hiểu thì được biết, cô giáo vẫn tạo điều kiện cho học online nhưng bây giờ học tập trung rồi thì không biết ra sao".



Vợ chồng bà Hồng lo lắng, những hành vi của chị N.A. là không chấp hành đúng theo các quyết định về việc giao nhận chăm sóc thay thế mà UBND xã Hữu Hòa ban hành; Làm cản trở, xâm phạm quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp hiện tại và tương lai của các cháu.



Công an vào cuộc, con dâu xin tha thứ



Ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình, Công an phường Minh Khai đã mời những người liên quan lên trụ sở làm việc.