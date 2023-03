2 cán bộ ĐH Bách khoa Đà Nẵng tham ô: Xác định số tiền lên đến hơn 130 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Tâm đã chuyển tổng cộng hơn 65 tỷ đồng trong của Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho Như qua 2 tài khoản mang tên N.K.D (là cháu của Như) tại Agribank và Techcombank. Số tiền này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian và cuối cùng được chuyển về tài khoản của Phạm Thị Huỳnh Như.

Số tiền chiếm đoạt được từ Tâm, Như sử dụng để mua nhiều lô đất, mua xe Mercedes và tiêu xài cá nhân.

Phạm Thị Huỳnh Như.

Trước đó, tối 9/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can 2 cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng là Hoàng Quang Huy (34 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng),Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm (thủ quỹ) để điều tra hành vi tham ô tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 người này đã chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Quang Vinh (61 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

CHÂU THƯ