2 ca khúc khiến Knet cảm thấy khó hiểu nhất khi được sử dụng làm đề thi vòng 2 của 'Girls Planet 999': Mnet có đang 'làm khó' các thí sinh?

Cuộc chiến giành suất debut tại "Girls Planet 999" đang ngày càng trở nên hấp dẫn và gay cấn hơn bao giờ hết. 54 thí sinh còn trụ lại sau vòng loại đầu tiên đã bước vào nhiệm vụ thứ 2 mang tên Combination Mission, nơi họ phải thể hiện tài năng thông qua các vị trí vocal, rap, dance và phải thuyết phục được giám khảo để giành chiến thắng trong thử thách này, qua đó nhận về điểm lợi thế từ 30.000 điểm đến 90.000 điểm.

Có 11 ca khúc được sử dụng làm đề thi cho vòng 2 của "Girls Planet 999", bao gồm "My House" của 2PM, "Mafia In The Morning" của ITZY, "All About You" của Taeyeon, "My Sea" của IU, "Missing You" của BTOB, "VVS" của chương trình "Show Me The Money 9", "We Are" của Woo Won Jae (feat. Loco và GRAY), "No Excuses" của Meghan Trainor, "Fate" của Lee Sun Hee, "Ice Cream" của BLACKPINK (feat. Selena Gomez), và "Salute" của Little Mix. Trong tập 6 lên sóng hồi cuối tuần trước, các thí sinh đã tiến hành chọn nhóm lần lượt theo thứ hạng Cell trong vòng loại đầu tiên, sau đó bắt tay vào luyện tập để chuẩn bị cho sân khấu của họ trong nhiệm vụ Combination Mission.

Tuy nhiên sau khi đề thi vòng 2 được tiết lộ, cộng đồng mạng Hàn Quốc không ngừng xôn xao vì sự xuất hiện của 2 ca khúc dành riêng cho vị trí rap: "VVS" của chương trình "Show Me The Money 9" và "We Are" của Woo Won Jae (feat. Loco và GRAY). Cả "VVS" lẫn "We Are" đều là những ca khúc rất khó thể hiện ngay cả với những người đã debut, bởi chúng không phải là nhạc idol mà là sản phẩm của các rapper chuyên nghiệp. Chính vì vậy, việc 2 bài hát này xuất hiện trong đề thi của một chương trình mà hầu hết đều là các trainee thiếu kinh nghiệm khiến cư dân mạng tự hỏi liệu Mnet có đang "làm khó" thí sinh.