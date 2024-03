2 bữa ăn kiểu Tây giàu protein, chất xơ giúp giảm mỡ, giảm cân hiệu quả

Trang Eat this not that đưa ra 2 bữa ăn giàu protein và chất xơ giúp giảm mỡ và giảm cân hiệu quả.

Bữa ăn giàu protein và chất xơ giúp giảm mỡ và giảm cân hiệu quả. Đồ họa: Thanh Thanh Trứng ốp lết (omelette) đậu đen Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng giàu protein, nhiều chất xơ là cách hữu ích để đốt cháy chất béo. Đồng thời, giúp bạn cảm thấy no lâu, hỗ trợ giảm mỡ và giảm cân. Món trứng ốp lết này không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể mà còn dễ làm vào buổi sáng. Nguyên liệu: (Cho 4 phần ăn).- 400 gram đậu đen, luộc để ráo- Nước ép 1 quả chanh- 1/4 muỗng cà phê thì là- Tương ớt - 8 quả trứng - Muối và tiêu đen - 100 gram phô mai vụn - Quả bơ cắt lát (tùy chọn) Cách làm cho một phần ăn - Cho đậu đen, nước cốt chanh, thì là, tương ớt vào máy xay. Xay cho đến khi có độ đặc của đậu nghiền, thêm một chút nước nếu cần. - Lấy chảo, cho dầu hoặc một chút bơ, dầu ô liu vào rồi đun trên lửa vừa. - Đập 2 quả trứng vào tô, đánh đều với chút muối và tiêu. - Tráng trứng trong chảo. Khi trứng chín hẳn, múc 1/4 hỗn hợp đậu đen và 2 muỗng phô mai vụn đặt vào giữa trứng đã tráng. - Dùng thìa gấp 1/3 trứng, sao cho phần nhân vào giữa, sau đó, dùng thìa lật lại. - Trang trí với bơ, phô mai và thưởng thức. Súp diêm mạch rau củ Diêm mạch là loại ngũ cốc chứa hàm lượng protein và chất xơ cao. Món súp diêm mạch rau củ dễ nẫu. Nếu muốn bổ sung thêm protein, có thể cho vào một ít thịt gà xay. Nếu muốn có nhiều chất xơ và chất béo lành mạnh, có thể thêm một ít quả bơ cắt hạt lựu lên trên. Nguyên liệu:- 2 cốc nước (500 ml)- 1 cốc hạt diêm mạch (200 gram)- 1 muỗng canh dầu ô liu- 4 tép tỏi- 1 củ cà rốt cắt nhỏ- 1 cọng cần tây cắt nhỏ- 1 muỗng cà phê mùi tây- Ớt đỏ- Bánh mì nướng nghiền để phủ lên trên (tùy chọn) Cách làm: - Trong nồi, đun sôi nước rồi cho hạt diêm mạch vào. Đun nhỏ lửa cho đến khi hạt diêm mạch ngấm hết nước và chín. - Băm tỏi và cho vào chảo với dầu ô liu. Để lửa vừa, cho cà rốt và cần tây vào. Nấu 3-5 phút rồi thêm hỗn hợp hạt diêm mạch và nước. Đun nhỏ lửa trong 15 phút. - Thêm rau mùi tây và ớt đỏ và trộn đều. Đổ vào bát, thưởng thức cùng bánh mì nướng nghiền.