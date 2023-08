2 bảo mẫu đánh đập bé trai 17 tháng tuổi tử vong bị truy tố về tội giết người

Ngày 26/3, do bận việc nên Lành nghỉ, chỉ còn An trông các cháu. Lúc 9h30 cùng ngày, An thấy cháu Đ. quấy khóc nên dùng hai tay xách, ném cháu xuống nền nhà, sau đó giơ chân phải đạp vào bụng cháu và bỏ đi vào bếp.

Thấy bé trai tiếp tục quấy khóc, Lành quát, đánh rồi để cháu bé nằm ở đó, còn mình ra ghế ngồi. Thời điểm này, An đang ở trong phòng ngủ, nhìn thấy đồng nghiệp bạo hành trẻ nhưng không nói gì. Thấy cháu Đ. vẫn khóc, An đi tiếp tục hành hạ.

Khi quay ra, An thấy cháu Đ. nôn và tự cào vào mặt nên đã gọi điện thoại báo cho Lành. Lành bảo lấy nước cho cháu uống, nhưng bé Đ. không uống được vì bất tỉnh. An bèn đổ cốc nước vào mặt và tát để bé tỉnh lại. Thấy nạn nhân vẫn không tỉnh, An gọi điện thoại cho chị T. đến lớp. Người mẹ đến nơi thấy con ở tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt, liền cùng An đưa bé đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, cháu Đ. qua đời tại nhà. Giám định pháp y kết luận, cháu tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng.

Anh Văn