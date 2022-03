2 bác sĩ F0 cứu sống bệnh nhân Covid-19 bị nhồi máu cơ tim

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân F0 (Ảnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị).

Sau khi hội chẩn, bà X. được chuyển đến Khoa tim mạch và được tiến hành can thiệp để tái thông động mạch vành. Sau can thiệp, bệnh nhân giảm khó thở, giảm đau ngực. Hiện bà X. được chuyển đến khu điều trị Covid-19, được cai oxy liều cao, ngưng thuốc vận mạch; sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định sau ca can thiệp tái thông động mạch vành.