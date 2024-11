2 anh tài vắng mặt tại concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' sắp diễn ra là ai?

Sự vắng mặt của 2 anh tài này tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" diễn ra ngày 14/12 sắp tới khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Mới đây, nhà sản xuấtAnh trai vượt ngàn chông gai thông báo về sự vắng mặt của 2 anh tài Thành Trung và Liên Bỉnh Phát tại concert 2. Lý do được đưa ra bởi lịch trình đã được sắp xếp từ trước nên đây là tình thế “bất khả kháng”. "Vì lý do lịch trình cá nhân đã sắp xếp từ trước, anh tài Thành Trung và anh tài Liên Bỉnh Phát rất tiếc sẽ không thể tham dự Concert day 2 và chắc chắn sẽ ủng hộ tinh thần gia tộc anh tài của chúng ta từ xa", nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai thông báo.

Anh tài Liên Bỉnh Phát và Thành Trung sẽ vắng mặt tại concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra vào ngày 14/12 tới. Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối trước sự vắng mặt của 2 nam nghệ sĩ. Trước đó tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai ở TP.HCM, nam ca sĩ Tăng Phúc vì vướng lịch trình cá nhân trước đó nên không thể tham gia. Tuy nhiên, các nghệ sĩ vẫn sẽ chuẩn bị những tiết mục bất ngờ dành cho khán giả. Sáng 12/11, concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai đã chính thức mở bán vé. Ngay lập tức, trang web đã bị lỗi không thể truy cập vì quá tải. Sau khoảng vài phút, hệ thống đã hoạt động trở lại. Lượng khán giả chờ mua trên nền tảng này đã lên đến con số hơn 150.000 người. Theo thông tin từ BTC, chỉ sau 40 phút mở bán trên nền tảng Ticketbox, toàn bộ vé concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai đã hết sạch.

Hai nghệ sĩ sẽ ủng hộ tinh thần gia tộc anh tài từ xa. Như đã thông báo trước đó, số lượng vé sẽ được mua giới hạn trên một tài khoản. Theo đó, đối với các hạng vé ngồi và đứng mỗi tài khoản sẽ được mua tối đa 4 vé, và hạng vé VIP Lounge được mua tối đa 1 phòng, tức 10 vé. Đây cũng là quy định mới cho lần mở bán này nhằm giúp nhiều khán giả có thể mua vé tham dự. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại Hà Nội có 3 nhóm vé bao gồm đứng, ngồi và VIP lounge, với 11 hạng vé tương ứng chi phí khác nhau. Mức giá mềm nhất vẫn là 800.000 đồng và cao nhất là 8 triệu đồng/vé. Giá vé cụ thể của từng hạng vé như sau: Nhóm vé đứng sẽ gồm Cá Lớn và Xuân Hạ Thu Đông 1, 2, 3, 4 (1.800.000 đồng); Mứt Gừng 1, 2 (1.200.000 đồng); Nhà Trẻ 1, 2 (800.000 đồng). Nhóm vé ngồi gồm: Đỉnh Nóc, Kịch Trần (3.500.000 đồng); Bay Phấp Phới 1, 2 (2.500.000 đồng); Tinh Hoa, Sao Sáng, Thiếu Nhi (2.000.000 đồng); KaKa, Xương Rồng, Đam Mê (1.500.000 đồng); Tái Sinh, Nhà Hát, Ngũ Hành (800.000 đồng). Nhóm vé VIP: X-VIP 1, 2 có giá 8 triệu đồng), mở bán theo hình thức gói 10 vé. Tương ứng, từng hạng vé của concert sẽ có quyền lợi khác nhau tương ứng với từng hạng vé. Điển hình khu vực VIP lounge có bàn ghế để thưởng thức cocktail, đồ ăn nhanh tiêu chuẩn 5 sao hay các quà tặng như áo, mũ, túi, khăn, thẻ thông hành và vòng tay check-in. Ở concert diễn ra vào 14/12 sắp tới, khu vực khán đài cũng có sự thay đổi. Khu vực khán đài nằm trong lòng của sân khấu (Xuân Hạ Thu Đông 1,2,3,4) cũng được nâng lên 60cm so với vị trí tương ứng của concert diễn ra tại TP.HCM. Sự thay đổi này nhằm mang đến cho khán giả có trải nghiệm tốt hơn. Concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ diễn ra vào ngày 14/12 tại Vinhomes Ocean Park 3. Theo VTC News