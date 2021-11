2 anh em cùng ăn lá ngón tự tử vì cãi nhau giành điện thoại chơi game

Your browser does not support the audio element.

Ngày 19/11, thông tin từ huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 anh em ruột cãi vã với nhau rồi hái lá ngón ăn dẫn tới tử vong.