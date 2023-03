2 "ác mẫu" bật khóc xin lỗi gia đình bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Tại trụ sở công an, 2 đối tượng khai nhận việc đã có nhiều hành vi bạo hành, đánh bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) khiến nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong.

Bật khóc khai với cơ quan công an, An cho biết từng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, có kỹ năng chăm sóc trẻ em. Tại nhóm lớp tự mở tại xã Vạn Điểm, An và Lành đang nhận trông nom cho khoảng 10 cháu nhỏ.

"Từ tận đáy lòng, tôi rất xin lỗi gia đình cháu Đ. Khi Đ. mất, gia đình cháu đã tổn thất, đau đớn quá nhiều", An nói trong hối hận và bày tỏ mong muốn được nhận sự tha thứ.