2.500 công nhân sắp mất việc, Sở lập tức tìm ngay chục doanh nghiệp cần tuyển

Tuấn quen My khi anh là khách ruột của quán bia nơi My làm tiếp thị bia. Cô nhân viên với thân hình nóng bỏng, nụ cười quyến rũ cùng những “đụng chạm” không biết vô tình hay cố ý khiến Tuấn thấy rạo rực và nhớ My mỗi khi bận việc không ghé qua quán.