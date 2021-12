2.100 tỷ đồng làm đường tránh qua TP Long Xuyên

Dự án này còn phát huy hiệu quả của các dự án đã và đang được triển khai thực hiện như cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã được đầu tư.

Long An làm đường 2.500 tỷ đồng kết nối TP.HCM và các tỉnh Đông - Tây Nam Bộ

UBND tỉnh Long An vừa khởi công dự án đường tỉnh (ĐT) 823D, trục kết nối TP.HCM - Long An và các tỉnh Đông - Tây Nam Bộ.

Dự án có điểm đầu tại Km0+000 giáp ranh tỉnh Long An và huyện Bình Chánh, TP.HCM, điểm cuối Km14+274 tại nút giao Hậu Nghĩa với Quốc lộ.N2 (đường Vành đai 4), đường Hồ Chí Minh và ĐT.825 thuôc huyện Đức Hòa (Long An).

Tuyến đường có tổng chiều dài trên 14 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, với vận tốc 80km/h, mặt đường rộng 25m, 6 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, trong đó, trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tuấn Kiệt