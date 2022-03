2.000 đồng/kg vẫn ế, ba tháng trời buồn lăn lóc theo trái dưa

25 phút trước Người Việt bốn phương

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định triển khai chương trình trợ cấp khẩn cấp cho các sinh viên nước ngoài gặp khó khăn về kinh tế do chưa tìm được việc làm thêm hoặc các lý do khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19.