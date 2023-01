19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội hoạt động xuyên Tết

Công an TP Hà Nội hiện khởi tố 4 vụ án và 18 bị can tại các trung tâm trên, bao gồm: 3 bị can là giám đốc, một phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên. Ngoài ra, 57 người là giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Ước tính tổng số tiền các bị can và người liên quan nhận bất chính là hơn 18 tỷ đồng.

Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội hiện có 31 trung tâm đăng kiểm, trong đó 6 trung tâm do Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) quản lý, 2 trung tâm do Sở GTVT Hà Nội quản lý, 3 trung tâm do Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý, 20 trung tâm còn lại do tư nhân xã hội hóa.