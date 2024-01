19 tỉnh thành dưới 10 độ C, giá rét bao trùm miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 6h sáng 25/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận được là -2,6 độ C, thấp hơn 0,1 độ C so với một ngày trước. Đây vẫn là khu vực có mức nhiệt thấp nhất trong số các trạm quan trắc nhiệt độ tại miền Bắc.

Tại nhiều khu vực núi cao, nhiệt độ quan trắc được ở mức tương đương một ngày trước. Những điểm có mức nhiệt dưới 5 độ C bao gồm: Mộc Châu (Sơn La), Sapa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Trùng Khánh (Cao Bằng)...

Trong khi đó, nhiệt độ tại Hà Nội chạm mức 9,9 độ C, bằng mức nhiệt của ngày 23/1. Cùng với đó, nhiều tỉnh, thành phố khác ghi nhận nhiệt độ thấp hơn 10 độ C ở trạm quan trắc. Theo quy định, học sinh mầm non và tiểu học có thể tiếp tục được nghỉ học.

5 địa phương có mức nhiệt xấp xỉ 10-10,2 độ C bao gồm: Tuyên Quang, Việt Trì (Phú Thọ), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Phủ Lý (Hà Nam), Ninh Bình.