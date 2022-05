180 cảnh sát diễn tập chữa cháy khách sạn phục vụ SEA Games

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội huy động 13 phương tiện từ Công an thành phố, Công an các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… cùng 180 cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời sử dụng thang và các lăng vòi phun thành thế trận từ trên xuống, nhanh chóng dập tắt đám cháy. Các lực lượng khác sử dụng áo chống nhiệt và bình cứu hỏa tiếp cận các tầng cao đưa người bị nạn đến nơi an toàn.