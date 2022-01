18 cách khử mùi nhà bếp nhanh và hiệu quả tức thì cho bếp thơm tho suốt Tết

Bạn có thể cắt mỏng hành tây và ngâm vào chậu nước, đặt chậu giữa bếp. Mùi hành tây sẽ lấn át các mùi khác, giúp loại bỏ những mùi khó chịu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Sử dụng bột nở là một trong những cách khử mùi nhà bếp dễ thực hiện nhất. Bạn có thể đổ bột nở xuống cống, bồn rửa và sau đó đổ tiếp nước nóng vào, đợi trong một vài tiếng. Sau đó, mùi hôi từ cống hay bồn rửa chắc chắn sẽ biến mất.

Hạt chống ẩm có tác dụng khử mùi góc tủ bếp, góc nhà bếp, hút ẩm cực kỳ hiệu quả. Lưu ý, sử dụng hạt chống ẩm để khử mùi nhà bếp nên tránh xa tầm tay trẻ em.

Gừng là một gia vị quen thuộc có khả năng khử mùi thực phẩm trên các loại dao kéo hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng gừng tươi chà xát lên các vật dụng nhà bếp này để xử lý mọi mùi khó chịu nhanh chóng.

Than đá là chất khử mùi, hút ẩm rất hiệu quả nên thường được sử dụng trong các lõi lọc than đá cho sản phẩm lọc ẩm hay khử mùi. Chỉ cần bỏ những viên than đá vào đáy thùng rác, bạn đã có thể dễ dàng khử được các mùi hôi khó chịu.