17 chiến sĩ công an hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Sáng 11/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt "Công an Nhân dân - lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - thanh bảo kiểm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội". Tại điểm cầu TPHCM, hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

Your browser does not support the audio element.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, đại dịch Covid-19 đã tác động lên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe, tính mạng người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây ra bất ổn, xung đột xã hội. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, Bộ Công an là cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương do một Thứ trưởng là chỉ huy trưởng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại phía Nam, đồng thời là thành viên tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng tại phía Nam. Bộ Công an đã kiện toàn Ban Chỉ đạo ở công an các địa phương, do Giám đốc Công an tỉnh, thành làm trưởng ban.

Đặc biệt, thời gian qua, Bộ Công an đã xây dựng hơn 150 báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước về nội dung liên quan công tác phòng, chống dịch như đánh giá tình hình, kinh nghiệm phòng, chống dịch của thế giới, kinh nghiệm đối với Việt Nam, đánh giá dư luận xã hội đối với các chính sách an ninh, xã hội, tác động của đại dịch đối với kinh tế - xã hội. Các báo cáo của Bộ Công an được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao và sử dụng trong chỉ đạo, điều hành.