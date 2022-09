17.000 vụ cháy, 433 mạng người đã đủ cảnh tỉnh?

Xem thêm: 5 năm, toàn quốc xảy ra hơn 17.000 vụ cháy, 45% do sự cố thiết bị điện

17.000 vụ cháy, 433 mạng người và 7.000 tỉ đồng đã tan thành tro bụi trong 5 năm qua. Nỗi đau 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi lao vào biển lửa trong quán karaoke ở Hà Nội cứu hơn 20 người chưa nguôi thì vụ cháy kinh hoàng tiếp tục cướp đi 32 mạng người ở karaoke An Phú (Bình Dương). Những “hồi chuông” xé lòng đó đã đủ để cảnh tỉnh?

Quy định PCCC áp dụng với những cơ sở nhiều nguy cơ như karaoke là hết sức nghiêm ngặt. Cảnh sát PCCC và những cơ quan quản lý cũng khẳng định thường xuyên kiểm tra nhắc nhở. Nhưng 6 năm trước, vụ cháy kinh hoàng trong quán karaoke ở Hà Nội cướp đi 13 mạng người. Còn tại karaoke An Phú, cho đến thời điểm này, theo địa phương, cơ sở đáp ứng tất cả các quy định PCCC hiện hành.

Tuy nhiên, sau những hoảng hốt ban đầu và “giật mình” kiểm tra rà soát lại thì chỉ trong một đêm 7, rạng sáng 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 50 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm PCCC. Tại TP.HCM, các đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều sai sót, vi phạm PCCC và cũng đã xử lý hơn 90 cơ sở. Trong khi đó, thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Nội, hiện thành phố có 58% cơ sở không đạt yêu cầu về công tác an toàn PCCC.