16 Typh công khai Min trong MV mới, gương vỡ lại lành?

MV Million Dollar Boy, sản phẩm solo đầu tiên của 16 Typh dưới tư cách nghệ sĩ độc quyền của SpaceSpeakers Label đã chính thức lên sóng tối 15/8.

MV "Million Dollar Boy"

Tại Rap Việt mùa 1, Binz từng nhận xét về 16 Typh: "Flow của em không phải để nghe mà là để tạo hit, đó là 'million dollars flow' (cách đi flow đắt giá) đồng thời là 'hit maker flow'". Đây chính là cảm hứng để 16 Typh viết nên bản rap Million Dollar Boy.