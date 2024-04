16 lỗ hổng bảo mật mới có thể khiến hệ thống dùng phần mềm Microsoft bị tấn công

Những lỗ hổng trên được Cục An toàn thông tin cảnh báo trên cơ sở đánh giá, phân tích từ danh sách bản vá tháng 4/2024 đã được Microsoft công bố với 147 lỗ hổng tồn tại trong các sản phẩm của hãng công nghệ này.

Cảnh báo về 16 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm của Microsoft vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) gửi tới đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cùng những ngân hàng thương mại cổ phần, tổ chức tài chính.

Trong 16 lỗ hổng bảo mật mới được cảnh báo, có 2 lỗ hổng được các chuyên gia khuyến nghị cần đặc biệt chú ý, đó là: Lỗ hổng CVE-2024-20678 trong Remote Procedure Call Runtime - RPC (một thành phần của Windows tạo điều kiện giao tiếp giữa các tiến trình khác nhau trong hệ thống qua mạng - PV), cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa; lỗ hổng CVE-2024-29988 trong SmartScreen (một tính năng bảo mật được tích hợp sẵn trong Windows), cho phép đối tượng tấn công vượt qua cơ chế bảo vệ.

Danh sách lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft được cảnh báo lần này còn có 12 lỗ hổng cho phép các đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, bao gồm: 3 lỗ hổng CVE-2024-21322, CVE-2024-21323, CVE2024-29053 trong ‘Microsoft Defender for IoT’; lỗ hổng CVE-2024-26256 trong thư viện nguồn mở Libarchive; lỗ hổng CVE-2024-26257 trong bảng tính Microsoft Excel; 7 lỗ hổng CVE-2024-26221, CVE-2024-26222, CVE2024-26223, CVE-2024-26224, CVE-2024-26227, CVE-2024-26231 và CVE2024-26233 trong ‘Windows DNS Server’.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được khuyến nghị lưu ý với 2 lỗ hổng cho phép các đối tượng thực hiện tấn công giả mạo - Spoofing, gồm lỗ hổng CVE-2024-20670 trong phần mềm Outlook for Windows làm lộ lọt ‘NTML hash’ và lỗ hổng CVE-2024-26234 trong Proxy Driver.

Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức cũng như các doanh nghiệp kiểm tra, rà soát, xác định máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng, đồng thời cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công mạng. Mục tiêu hướng tới là đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn không gian mạng Việt Nam.