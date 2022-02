150 kiều bào Brazil gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Buổi gặp mặt đầu xuân có sự tham gia của gần 150 bà con cộng đồng đang sinh sống, lao động, học tập tại bang São Paulo và một số bang khác. Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của bà con cộng đồng sau 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa nhấn mạnh, mặc dù năm qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn nhiều khó khăn nhưng kiều hối gửi về trong nước vẫn đạt 12,5 tỷ USD tăng 10% so với năm trước. Điều này là mình chứng cho việc dù khó khăn đến đâu, bà con cũng luôn hướng về quê hương đất nước. Có được kết quả tốt đẹp như vậy cũng là nhờ sự bám trụ, quyết tâm của các doanh nghiệp Việt Nam tại đây.

Đại sứ cũng thông tin tới bà con về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là nội dung của Kết luận số 12 ngày 12/08/2021 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời chúc sức khỏe, bình an và thịnh vượng tới bà con cộng đồng và chúc cho đất nước Việt Nam và Brazil một năm mới phồn vinh và hạnh phúc.

Thay mặt cho bà con cộng đồng tại đây, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Văn Ngân - một nhà khoa học nổi tiếng về hải dương học tại Brazil, người đã nhiều lần là trưởng đoàn nghiên cứu gồm các giáo sư, chuyên gia về sinh vật biển tại Nam cực xúc động chia sẻ về cuộc sống, làm ăn buôn bán trên đất khách cũng như tình đoàn kết của bà con nơi đây.

Cộng đồng người Việt Nam tại Brazil tập trung chủ yếu tại bang São Paulo với khoảng hơn 200 người. Họ thành đạt chủ yếu nhờ nghề dệt may và sản xuất da giày. Trong hai năm vừa qua bà con gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, đặc biệt là các nhà hàng Việt Nam do không có khách du lịch. Tuy vậy, cộng đồng người Việt tại Brazil vẫn luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua đại dịch. Tới dự buổi gặp mặt có bà con phải đi 700 km, nhiều người rất xúc động vì đã lâu không được sống trong không khí ấm áp tình đồng bào, một Xuân quê hương sum vầy và chúc nhau sức khỏe, bình an trong năm mới.

Nhân dịp này Đại sứ Kim Hoa cũng đi thăm và tặng quà gia đình Giáo sư Phan Văn Ngân, thăm hỏi bà con buôn bán tại khu chợ trung tâm thành phố.

Cũng trong chuyến thăm bang São Paulo, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã tới chào xã giao ông Fernando de Mello Barreto, Trợ lý Thị trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế Thành phố São Paulo, bang São Paulo, Brazil.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil lên tầm cao mới. Đại sứ Kim Hoa thông tin tới bạn về việc trao đổi thương mại song phương thời gian qua tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt 6,36 tỷ USD trong năm 2021, tăng 34% so với năm 2020. Brazil tiếp tục là đối tác lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và Việt Nam là đối tác lớn nhất của Brazil trong khối ASEAN. Đại sứ Kim Hoa cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố São Paulo, cũng như bang São Paulo đã tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng hơn 200 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại bang São Paulo.

Về phía Brazil, ngài Trợ lý Thị trưởng khẳng định rằng bang São Paulo nói chung và thành phố São Paulo nói riêng luôn mở cửa đối với hợp tác quốc tế, theo đó, sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động của Phòng Thương mại Việt Nam-Brazil tại thành phố São Paulo thời gian tới.

Ông Fernando cũng gợi ý về việc kết nối với “São Paulo Negócios”, là đơn vị phụ trách hướng dẫn, thúc đẩy các hoạt động hợp tác thương mại tại thành phố São Paulo. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi để tiến tới ký kết MOU kết nghĩa giữa thành phố Sãu Paulo của Brazil và TP.HCM của Việt Nam trên cơ sở có nhiều điểm tương đồng về dân số và đều là các nền kinh tế năng động. Ngoài ra, bạn cũng bày tỏ một số vấn đề quan tâm, mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, hợp tác sản xuất vaccine, hợp tác tài chính, chống biến đổi khí hậu.